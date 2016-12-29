敍利亞30日起全面停火 俄土擔保

戰火下的敍利亞。（檔案照／美聯社）

俄羅斯總統普丁29日在莫斯科聽取防長紹伊古關於俄軍在敍利亞的軍情。普丁宣在敍利亞將停火。（圖／美聯社）

敘利亞軍方同意自12月30日零時起，在全國範圍內實現停火。俄羅斯總統普丁表示，在俄羅斯與土耳其政府的擔保下，敘利亞政府軍與反對派達成停火協議，並同意展開新一輪和平談判。

普丁表示，已經與土耳其總統埃爾多安就敘利亞停火達成一致協定，該協定將於午夜時間生效。普丁表示，俄羅斯將減少在敘軍事存在，但莫斯科將繼續打擊國際恐怖主義。

普丁會見俄羅斯外長謝爾蓋•拉夫羅夫和防長謝爾蓋•紹伊古時說：我贊同國防部提出的減少在敘軍事存在的建議，但我們當然會繼續打擊國際恐怖主義，為敘合法政府反恐提供支援，並履行我們達成的協議，包括發展俄軍在塔爾圖斯和赫梅米姆機場的基地。

普丁同時強調，俄方將會繼續支持敘利亞總統阿薩德。普丁稱，停火協議生效後，敘利亞政府將與反對派參與在哈薩克舉行的和談，但他沒有透露具體日期。俄羅斯外長拉夫羅夫則表示，歡迎美國候任總統川普就職後，參與敘利亞和平進程。

敘利亞政府軍稱，停火並不包括對武裝組織「敘利亞征服陣線」及極端伊斯蘭組織「伊斯蘭國」（IS）的戰鬥。

事實上，在宣布停火協議後，法新社發自土耳其報導稱，俄空軍戰機首次轟炸了敍利亞境內IS盤據的巴卜城（Al-Bab），顯示停火並不代表停止對IS的打擊。

(中時電子報)