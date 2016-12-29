拾金不昧！ 榮儲表揚誠實員工

榮儲董事長林振才(左起)表揚拾金不昧的員工黃澤隆。(范揚光翻攝)

榮儲堆高機駕駛黃澤隆拾獲新台幣23萬元現金並送警招領。(范揚光翻攝)

長榮空運倉儲公司堆高機駕駛黃澤隆在倉庫作業時，意外拾獲新台幣23萬元現金並送警招領，榮儲董事長林振才特地公開表揚。

榮儲表示，黃澤隆月前在庫區內作業時，發現地面留有一包物品，他立即下車查看，結果發現包內有一疊厚厚的新台幣千元鈔票；黃澤隆隨即通知領班並將現金送往航警局，經清點後共有23萬元。經過調閱現場監視器畫面後，確認是1名報關行員工在倉庫作業時，不慎遺失的現金。

該名報關行員工遺失公款後焦急萬分，當接到航警通知時立刻前往警局出示銀行領款單據等資料證明，經查明後順利領回現金。失主感謝之餘當場準備紅包作為謝禮，但被黃澤隆婉拒；黃澤隆認為失主掉錢一定很著急，自己只是舉手之勞物歸原主，看到失主失而復得的喜悅自己也相當開心。

(中時)