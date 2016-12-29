陸3部門發文 斥機器人發展一窩蜂
中國大陸工業和信息化部、國家發展和改革委員會、國家認監委等三部門29日發文推動機器人產業健康發展，理性和差異化發展機器人產業，「避免一哄而上」。
大陸工業和信息化部、國家發展和改革委員會、國家認證認可監督管理委員會29日發佈「關於促進機器人產業健康發展的通知」，要求推動機器人產業理性發展，強化技術創新能力，加強零組件等關鍵問題突破，開拓工業機器人應用市場。
通知要求，「各地方要合理確定產業發展方式和規模，引導企業加強機器人細分市場研究，避免一哄而上和低水平重複」。
大陸工信部今年上半年統計，大陸各地方還有超過40個以發展機器人為主的產業園區。中國涉及生產機器人的企業超過800家，其中超過200家是機器人本體製造企業，大部分以組裝和代加工為主，處於產業鏈的低端，產業集中度很低，總體規模小。
而本土企業高階品牌機器人供給能力嚴重不足，六軸以上工業機器人，仍由外國品牌佔85%市場。
工信部相關負責人表示，中國機器人產業發展有總量問題，也有結構性問題，但最突出的是結構性問題，有高端產業低端化趨勢。
這份通知還要求，引導資源向優勢企業集中，大力培育龍頭企業。據今年發佈的「機器人產業發展規劃（2016-2020年）」，到2020年，中國要培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業，打造5個以上機器人配套產業群。1051229
(中央社)
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