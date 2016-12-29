美為首聯軍空襲 擊斃敘IS第2號指揮官

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美國五角大廈今天表示，敘利亞境內伊斯蘭國組織（IS）主要軍事指揮官，死於以美國為首聯軍發動的空襲。

法新社報導，負責督導美軍在中東地區任務的美軍中央司令部在聲明中表示，艾庫威提（Abu Jandal al-Kuwaiti）26日在IS大本營拉卡（Raqa）西邊的塔布卡水壩（Tabqa Dam）附近喪命。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，艾庫威提是「敘利亞境內IS的第2號軍事指揮官」。

人權瞭望台組織表示，艾庫威提在伊拉克和敘利亞率領聖戰士作戰，最近才剛被派到拉卡，負責監督對敘利亞民主力量（SDF）發動的攻擊行動。

敘利亞民主力量是獲美國地面部隊和空軍支援的庫德族與阿拉伯聯盟，在11月初曾發動奪回拉卡的攻勢。（譯者：中央社陳昱婷）1051229

(中央社)