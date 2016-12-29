公道？陸雷洋案牽涉員警僅受行政處份

當事人雷洋的碩士畢業照。(圖/新浪網)

受訪警察之一的東小口派出所副所長邢永瑞。(圖/CCTV)

大陸社會議論紛紛的雷洋案在近日有了結果，5名牽涉員警全不予起訴，但須面臨單位內部的行政與黨紀處份。此事引起外界譁然，輿論皆認為法律對牽涉人員過於縱容，甚至人民大學校友還發起聯名抗議，但雷洋家屬已選擇和解了事。

綜合大陸報導，雷洋案在近日偵查終結，宣告5名涉案警務人員因犯罪情節輕微，因此不予以起訴。緊接著，北京市公安部門宣告對相關人等的行政處罰：

北京昌平分局東小口派出所副所長邢永瑞遭開除黨籍、開除公職處分；民警孔磊遭行政撤職，調離執法崗位；涉案的1名輔警及2名保安員被解除勞動合約。

該案中負有領導責任的昌平分局東小口派出所所長周帥民被處以黨內嚴重警告、行政記大過處分，同時免職。治安支隊治安行動中隊副中隊長王玉國則被處黨內嚴重警告、行政降級處分，並免職。

治安支隊治安行動中隊中隊長周明輝、治安支隊長馬朝暉、副支隊長楊曉穎等人被處記過、行政警告處分等處分，昌平分局副分局長王宏則被處行政告誡。

上述結果出爐後，網路上的批判紛至沓來，輿論多認為，僅行政處份不足以抵雷洋這一條年輕的生命，而雷洋的母校校友更發起簽名活動，希望用外界力量督促當局，目前參與簽名的人數也超過了2400人。

但據瞭解，由於面臨壓力過大，雷洋家屬已透過律師傳達訊息：決定放棄全部訴訟活動。

「雷洋事件」的涉案足療店，目前已停業。(圖/鳳凰網)

回溯整起事件經過為：昌平警局5月7日當晚依線索到管轄區內的足療店臨檢，當場查獲涉嫌賣淫嫖妓等六人，包括當事人雷洋。由於雷洋拒捕並企圖逃跑，於是便衣警察採取強制措施，未料雷男在過程中「突然不適」，而後在送醫搶救中身亡。但醫院報告雷洋死因是「心臟病」突發死亡，留下重重疑雲，家屬則質疑警方暴力執法、偽造證據。

(中時電子報)