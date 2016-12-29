王俐人騎上劉爾金 一陣搖晃後竟「馬上風」

劉爾金與王俐人也有場床震戲。（緯來）

劉爾金與王俐人也有場床震戲。（緯來）

劉爾金劇中床震後直接馬上風。（緯來）

庭萱抽子閎皮帶，羞卡5次。（緯來）

劉爾金與王俐人有場被劉曉憶抓姦戲。（緯來）

緯來電影台自製電影《麥呆的劈腿日記》將於1月1日晚間9點全台首播，SpeXial子閎除了與Popu Lady大元有多場吻戲，與劇中「現任女友」庭萱有親密的色誘橋段，庭萱害羞說：「導演要我演出喝醉酒發出的呻吟聲，色誘林子閎，導演聽完只說這聲音可以入圍最佳淫叫獎！」而劉爾金與王俐人也把第一次床戲獻給該片，只是床上一陣搖一搖後，劉爾金竟然「馬上風」，直接被送醫院。

劇中被色誘的林子閎當下滿臉漲紅：「羞啊！老實說第一次被女生拉皮帶，內心一直禱告導演別加戲，讓她往下拉拉鏈，庭萱也說是第一次脫男生皮帶，我們還討論如何解環扣比較順手，其實當下是又害羞又好笑，約莫卡住5次吧！」庭萱也是一臉害羞說：「抽皮帶、色誘那場戲其實沒有預期中的緊張，但抽皮帶NG次數不少，因現實生活沒有這經驗，解開的動作不熟練猛被導演喊卡，辛苦子閎了！」

除了年輕人的親密戲，劉爾金與王俐人也有場床震、卻被劉曉憶抓姦在床的戲碼，開拍前，王俐人一臉驚恐說：「怎麼辦，我完全不知道有床戲，也從沒拍過，到底要怎麼搞？」一問之下，劉爾金搞笑說：「人家我也是第一次，也不知道怎麼拍，最後馬導要我被騎，女上男下，我只要躺著賺就好，俐人騎得比較辛苦。」話鋒一轉，劉爾金苦笑說：「這哪是床戲，床是臨時搭的，俐人坐在我的膝蓋處，沒過程沒親熱，她搖一搖我就『馬上風』，然後臨時搭的床就垮了！」

首次拍床戲的王俐人為戲裸身上陣，全身就只穿了膚色的小可愛與安全褲，豈料導演馬進達說：「妳想太多了，只拍背部特寫，妳不用脫這麼多！」王俐人害羞說：「這可真是從影以來最大尺度，不過因跟爾金哥默契好，這場床戲很快拍完，謝謝爾金哥、導演、劇組貼心的保護！」

劉爾金客串《麥呆的劈腿日記》，他笑說自己只有一句台詞：「因除了床戲，接下來就是直接被送去醫院往生了，雖然都躺著，台詞雖短，但馬上風可不是那麼好演的！」近年重心主力放在演藝表演，劉爾金台灣、大陸兩邊跑，自嘲是遊牧民族，但他仍不放棄最愛的相聲，新的一年，他希望能有更多電影、戲劇作品與大家見面。

而睽違兩年沒有拍戲的王俐人，在《麥呆的劈腿日記》重新找回對戲劇的熱情，已經40歲的她說：「最近有開始想是不是該凍卵了，單身至今都是因為太重感覺，不過我相信上帝一定會有最好的安排。」

(中時)