法國左派初選 觀察左派邊緣化風向球
距離法國總統大選只剩4個月，各黨參選人大致確定，只剩社會黨尚未選出。社會黨將於明年1月底舉辦初選，除了決定參選人，也是觀察選民參與程度及左派是否可能團結的機會。
法國總統大選兩輪投票將於明年4月23日和5月7日舉行，總統歐蘭德（Francois Hollande）已宣布不會競選連任。
目前已確定參選的人包括右派的前總理費雍（Francois Fillon）、極右派民族陣線主席瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）和號稱中間路線的前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）。
左派受累於歐蘭德跌到谷底的民意支持率，不僅內部陷入分裂，外部也遭受馬克宏和左翼人物梅蘭雄（Jean- Luc Melenchon）分散票源，聲勢不甚樂觀，數項媒體民調都顯示，左派在明年大選很可能被邊緣化，連第2輪投票都進不了。?
對左派來說，明年1月22、29日的初選重要性，不只是決定總統參選人，還有凝聚團結力量，因此值得關注的兩個數據，將是左派選民的投票率和勝出者的得票率。
若投票率低，意味選民不在乎左派是否能於明年大選佔有一席之地；若勝出者的得票率與其他人差距不大，則顯示他無法凝聚共識，也確認了左派分裂嚴重，選戰更是難打。
參加初選的政治人物包括前總理瓦爾斯（Manuel Valls）、前經濟部長蒙特布赫（Arnaud Montebourg）、前教育部長哈蒙（Benoit Hamon）、前教育部長佩永（Vincent Peillon）等7人。1051229
(中央社)
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