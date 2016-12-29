因應敘利亞停火協議 蒲亭同意減少俄駐軍
針對敘利亞停火協議與和平進程，俄羅斯總統蒲亭同意國防部所做出的決議，將減少俄國在敘利亞的駐軍數量，但他同時也強調，將會繼續和國際恐怖主義奮戰。
敘利亞軍方宣布，全國各地自12月30日零時起停火，反對派聯盟亦表示支持。此舉將可為敘利亞6年多來內戰尋求政治解決鋪路。
俄羅斯總統蒲亭今日在與外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)及國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)會談時表示，根據收到的消息，關於敘利亞問題有三項文件已獲得簽署，分別是「敘利亞政府和武裝反對派達成的敘境停火協議」、「監督停火協議的相關措施」以及「準備開始調停敘利亞問題的和談聲明」。
蒲亭指出，這是他們「期待已久」的事情，且為了走到今天這個情況「俄國也付出許多努力」，但這項協議仍然非常脆弱，需要特別關注和支持。
為了因應敘利亞和平進程，蒲亭表示同意國防部的提議，減少俄羅斯在敘利亞駐軍數量。但他也強調會繼續支持敘利亞政府的反恐行動，並履行之前的承諾，確保敘利亞塔爾圖斯(Tartus)和赫梅米姆(Hmeymim)空軍基地的俄軍軍事據點能繼續發展。
蒲亭表示未來將和土耳其、伊朗及敘利亞政府聯繫，討論之後的合作計畫，確保停火協議能徹底執行。
敘利亞政府與敘利亞反對派之間的衝突從2011年3月起一直持續至今。
2015年9月底，俄羅斯政府應敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)的請求，出兵敘利亞給予軍事援助，對敘利亞境內的恐怖份子目標進行多次空襲。1051229
(中央社)
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