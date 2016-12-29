陸提電商規劃 5年後交易額達185兆
中國大陸官方發布電商「十三五」規劃，制訂2020年電子商務交易額人民幣40兆（約新台幣185兆元）、網路零售總額10兆元和相關從業者5000萬人3個發展指標。
新華社報導，中國商務部、中央網信辦、發展改革委聯合發佈「電子商務『十三五』發展規劃」。
報導說，大陸電商發展迅速，但發展過程中也凸顯一些問題，包括電商區域發展差距擴大，新舊市場間資源爭奪激烈，誠信體系建設、網路交易安全等工作日趨艱巨等。
規劃提出「十三五」時期建設電子商務發展框架的五大任務。包括加快電子商務提質升級、推進電子商務與傳統產業深度融合、發展電子商務要素市場、完善電子商務民生服務體系、優化電子商務治理環境。
商務部電子商務和信息化司司長騫芳莉表示，希望將電商從「十二五」規劃的新動力升級為關鍵動力；歸劃並首次提出「社交電子商務」、「綠色電子商務」等概念。1051229
(中央社)
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