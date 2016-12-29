南非首都市長造訪台北市引發爭議
南非首都茨瓦尼（Tshwane）市長姆西梅嘉目前正造訪台北市，引發南非外交部嚴厲批評，認為他不應該違反政府支持一個中國原則，在未獲批准下仍前往中華民國訪問。
據了解，姆西梅嘉為期6天的台北訪問行程，將於2017年1月2日結束。
南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）日前引述外交部發言人孟耶拉（Clayson Monyela）報導，姆西梅嘉（Solly Msimanga）的台北訪問並未獲得南非政府批准。
他說：「我們建議他不要去。在堅持一個中國原則下，我們不鼓勵他這次訪問。」
1996年12月南非總統曼德拉於任內宣布與中華民國終止正式外交關係，並於1998年1月與中國大陸建交。
姆西梅嘉到台灣訪問引起一些政治家的批評，有人甚至認為此舉或許產生緊張局勢。
對此，姆西梅嘉發言人姆戈波齊（Samkelo Mgobozi）加以駁斥，認為會引發緊張局勢的說法純屬短視。他說：「我們是應台北市長邀請進行訪問，尋求為人民創造投資機會的任何可能，並且認真考慮所有潛在的貿易機會。」
他進一步表示，姆西梅嘉早已向外交部提出申請，但外交部卻沒有進一步互動，理由是姆西梅嘉屬於最大反對黨民主聯盟（Democratic Alliance，DA）而非執政黨非洲民族議會（ANC）黨員。
報導引述政治分析家希爾克（Daniel Silke）表示，當局對於姆西梅嘉訪問所做出的反應，證明政府對台灣問題多麼敏感。
他說：「地方政府希望在處理外交政策上更獨立，不受控於ANC。」
他進一步指出，據他所知，地方政府確實可以與世界上其他類似城市達成某些協議。1051229
(中央社)
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