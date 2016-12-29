「他們不讓我上台」YOSHIKI香港個唱突取消

今晚個唱臨陣喊卡，YOSHIKI鞠躬道歉。(取自東網)

YOSHIKI一度在推特表示個唱沒取消。(取自YOSHIKI推特)

日本搖滾天團X JAPAN隊長YOSHIKI，原定今(29日)晚在香港亞洲國際博覽館舉辦個人音樂會，豈料卻在開演前一刻臨時宣布取消，YOSHIKI更在推特以英文寫下：「我已經準備好了，可是他們不讓我表演…」直到晚間9點多，他就親自現身會場外，向粉絲鞠躬致歉，宣布因牌照與技術問題，取消這次演出。

YOSHIKI今晚香港音樂會在演出前夕，驚傳取消，他一度在推特否認個唱喊卡，解釋是還有一些問題要解決，請樂迷耐心等待，之後又再度發文稱：「我已經準備好了，可是他們不讓我上台…現在仍在溝通中，造成不便敬請見諒。」

直到晚間9點多，YOSHIKI就直接出現在會場入口處，親自宣布個唱取消，並向等候已久的粉絲致歉，坦言因為技術與牌照問題，無法如期演出，說完更向粉絲90度鞠躬道歉。

YOSHIKI離開前，還透露為了彌補粉絲損失，會改變行程多停留香港一天，在亞博舉辦一場私人音樂會，粉絲可憑著個唱票根參加。

(中時電子報)