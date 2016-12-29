繼老乾媽辣條拔火罐 枸杞也是躍升海外網紅

華人藥膳食材枸杞，成老外眼中的網紅 圖片來源 新浪網

老外沙拉也加枸杞 圖片來源 新浪網

枸杞也成老外早餐的一員 圖片來源 新浪網

繼老乾媽、辣條、蚊帳、拔火罐等中國土特產之後，又有一項農產品受老外喜愛。據新華社報導，原來老外對枸杞的熱愛也超出華人的想像，在社交平臺Instagram上搜索「goji」關鍵字，竟可找出20萬條網友曬枸杞的帖子。

老外對枸杞的態度，與華人長輩在朋友圈裏曬枸杞養生的手法不同，枸杞是外國時尚博主曬健康生活的必備利器，早餐放枸杞、沙拉加枸杞、甜品零食加枸杞、連夏日飲品裏也放枸杞，似乎不放點枸杞都不好意思發朋友圈。

早在2012年，外媒就寫過一篇食譜，裏面介紹19種枸杞吃法。內容指枸杞嘗起來像蔓越莓，富含維生素C和維生素E，能夠加快新陳代謝，幫助治療糖尿病和高血壓。很快枸杞被老外當做乾果，在蛋糕、沙冰、早餐、沙拉裏各種用途，甚至還有人拿枸杞炒飯。以外，老外還創新研發了枸杞面膜和保健品。

而且枸杞在國外身價更是水漲船高，在亞馬遜的網站上可以看到，227克（8盎司）賣約304元台幣（9.5美金），這在大陸購物網站，寧夏枸杞500克，只要32.90元人民幣，折合約152元台幣，對比下，幾乎是大陸售價的4倍，在國外也算得上是奢侈品。

(旺報)