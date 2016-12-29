微信另闢新戰局 小程式推用完即走概念
騰訊即時傳訊平台微信另闢新戰局，推出不需要下載安裝即可使用的應用小程式，預計在2017年1月9日上線。微信之父張小龍表示，小程式啟動和運行速度可媲美原生APP，能執行的功能將比純網頁服務還多，用戶掃描二維碼或搜索公眾號即可打開應用，展現「用完即走」概念，不用擔心安裝太多應用軟體等問題。
張小龍指出，小程式開發後不能直接發布，需要經過審核，上架方式類似App Store。然而，小程式用途似乎與各界預期有落差，限制或目前沒有的事還不少，包括小程式沒有入口，不會有流量紅利，不能做遊戲，不用下載、不能訂閱，沒有粉絲概念和公眾號是獨立關係等。
外界認為小程式進一步擴展微信應用範圍，有助轉型為手機網路基礎建設平台，小程式沒有流量入口，無分發管道，是去中心化的産品，且對推送、搜索、分享等功能限制，保護用戶體驗。不過張小龍的看法似乎又不同，強調微信是個工具非平台，且好工具應該具有很強的「提高效率，用完即走」屬性。
對於小程式的問世和價值理念，研發圈看法各異，有協力廠商認為，習慣透過公眾號引導流量，但小程式不能導流，用戶用完就離開，變得很難掌握，心態因找不到方向，多持觀望態度；但也有人認為，不強調流量紅利的小程式，是能帶來重大轉機的新事物；更有人認為，小程式是用來應付螞蟻金服和新零售概念等馬雲系的利器。
(旺報)
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