迎雞年 大坑休閒農場元旦推曙光雞料理

應景雞年到來，大坑休閒農場推出7大雞湯宅配。(曹婷婷攝)

元旦更推出限定版曙光雞料理，僅限當日才吃得到！(曹婷婷攝)

再過2天，就要迎接新的一年，大坑休閒農場應景雞年，推出「7大雞湯」宅配，包括去年熱銷1500份的藥膳破樹子雞、「私房美味」銀耳蘋果雞湯、菇菇幸福湯、九尾雞湯、蔘味黃金山藥雞湯、大蒜雞湯、養生四物雞湯；元旦更推出限定版曙光雞料理，僅限當日才吃得到！

大坑休閒農場，從昔日的傳統養雞場，轉型成為夢想觀光農場，不只受到國內旅客喜愛，東南亞、香港旅客也鍾愛農場的悠閒氣氛，加上緊鄰二寮日出，每年跨年夜住宿都預約額滿，農場今年也專車載送200名旅客上山賞日出。

迎接雞年到來，元旦當天推出日出限定版美味—雞肉親子丼，以宛如日出般的黃澄澄土雞蛋，搭配放山雞結實的肉質，讓人新的一年就有滿滿活力及吃下健康。

此外，最受饕客喜愛的雞湯，同樣為農場嚴選好料，熱銷款破布子雞湯，取名為「黃金珍珠樹子雞湯」，以炭火慢熬3小時，雞湯清甜又具涼補，一年可賣出1500鍋。今年，特別因應雞年到來，首度推出「7大雞湯」宅配服務，目前已開放預訂。

(中時)