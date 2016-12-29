香港年度漢字揭曉 「亂」字奪冠

由香港民主建港協進聯盟（民建聯）發起的香港年度漢字評選昨（29）日公布結果。今年評選總投票數為13,631票，「亂」字獲得3776票最高票成為年度漢字，「穩」和「安」分別獲得2,028票和1,936票，為第2名和第3名。

(工商)