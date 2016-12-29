大安公寓火警 老醫師轉身救火不幸身亡

羅斯福路某公寓晚間發生死亡火警。（陳鴻偉攝）

消防人員緊急到場，20分內撲滅火勢。（陳鴻偉攝）

北市羅斯福路3段某公寓，今晚發生火警，78歲戴姓屋主是退休醫師，疑似廚房煮東西不慎引發火災，老醫師第一時間要71歲妻子及44歲兒子下樓逃生，自己又回身救火，可能因此不慎吸入濃煙昏迷，被救出時已無生命跡象，詳細原因警消正持續調查中。

警消今晚9時20分左右獲報，羅斯福路3段某公5樓發生火災，消防人員緊急前往灌救，火勢在9時44分後撲滅，救護車將嗆傷的戴姓母子送往台大，經休養後已無大礙，其他樓層的住戶也在第一時間順利避難，警消隨後上樓檢視火場，在臥室附近發現沒有意識的老翁，急救後仍宣告不治。

44歲戴男供稱，屋子是由他們3人同住，晚間起火時他正在浴室洗澡，突然就聽到父親高喊：「失火了！」，接著要他和媽媽下樓逃生，因情況緊急，不知道父親又回去救火，由於廚房火燒的情形最為嚴重，警消初步判斷這裡是起火點，原因可能是當時在烹煮食物，導致管線燃燒，全案進一步釐清中。

(中時)

起火公寓外觀。(張鎧乙攝)

消防隊員在各樓層察看有無人員受困。(張鎧乙攝)