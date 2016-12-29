杜德偉邀10位混血嬰兒入鏡 為MV砸50萬治裝

杜德偉發行新單曲再戰歌壇。(杜德偉工作室提供)

杜德偉在新歌展現帥氣舞姿。(杜德偉工作室提供)

杜德偉（Alex）推出最新歌〈抱緊處理〉獻給寶貝AJ，睽違3年再發片，他開心表示：「這是第1次以人父的身份發聲，也希望在歲末寒冬之際推新歌，帶給粉絲們快樂和溫暖！」

MV特地邀來10位混血嬰幼兒入鏡，現場宛如托兒所，只見剛學會走路的小嬰兒或坐或站，非常可愛，鏡頭內看到杜德偉熱舞或抱起小baby互動，鏡頭外是一群家長叫著自己寶貝，要引起小朋友的注意，讓寶貝們大笑，Alex形容：「好像名模走秀的幼幼版現場，片場是未來名模的養成班。」

服裝造型上，杜德偉親力親為，表示「我找了造型師馬天佑一起，連舞者的服裝也一起設計，並且想設計成4個洋娃娃感覺，因為洋娃娃象徵小孩子，這些小孩要非常帥氣。」

他以前覺得舞者服裝要統一，但這次舞者都是不同造型，分別為運動、龐克、調皮、街頭風格，他表示：「拼湊起來要很有色彩，充滿生命力的感覺，其中1位背包中還有1個玩具嬰兒，細節完全不馬虎。」為治裝砸下50萬元。

(中時)