呂政儒生涯破4千分 裕隆不敵台啤
SBL裕隆的「男模」呂政儒今天在和台啤之戰，生涯累積得分突破4000分大關，成為SBL史上繼田壘後的第2人，呂政儒全場攻下28分，但裕隆以75比80落敗。
賽前呂政儒累積3992分，他在第1節單節就轟下9分締造里程碑，而第1節和第2節之間的休息時間，現場特別表揚呂政儒，呂政儒的親友團也送上鮮花和看板祝賀。
呂政儒特別感謝家人從台南上來，他表示，未來會繼續努力，繼續打出好看的比賽回報大家。
裕隆洋將賀夫（Herve Lamizana）雖然在第3節5犯離場，但靠著周士淵外線、周柏臣灌籃追趕，第4節雙方數度平手。
最後43.74秒，台啤戴維斯（Bryan Davis）抓下進攻籃板補進2分，台啤取得77比75優勢，接下來裕隆的呂政儒、葛記豪和周士淵在外線出手都落空，裕隆最後祭出犯規戰術，仍無法逆轉戰局。1051229
(中央社)
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