潘慶林隱匿黨政軍身分 被拒入台
(中央社記者邱俊欽桃園機場29日電）中國政協委員潘慶林昨天搭機來台，因為隱匿黨政軍身分，遭拒絕入境，直到今天下午才搭機返回北京，他數度抱怨無法入境。
潘慶林28日傍晚搭乘中國國際航空公司班機，從北京抵達桃園機場，但在通關時，疑似隱匿黨政軍身分，遭移民署拒絕入境，被留置在移民署辦公室內。
潘慶林直到今天下午才搭機返回北京，但在搭機前抱怨台灣都給合法文件，為何被拒絕入境？他還稱總統蔡英文為「蔡妹妹」。
由於潘慶林身分特殊，並隱匿身分，移民署國境事務大隊依照旅客入境身分的考量，拒絕當事人入境，潘慶林因而停留在桃機內，等待今天返回北京的班機。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。