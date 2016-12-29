南非市長參訪引議 北市：一中政策非重點

台北市國際事務委員會執行長饒慶鈺證實，市長柯文哲和南非首都茨瓦市長姆西梅嘉今天有會面。她說，雙方姊妹市已33年，且一中政策非重點，重點是加強雙方市政交流。

南非首都茨瓦尼（Tshwane）市長姆西梅嘉日前造訪台北市，引發南非外交部嚴厲批評，認為他不應違反政府支持一個中國的原則，在未獲批准情況下仍舊赴中華民國訪問。

饒慶鈺證實姆西梅嘉和柯文哲有會面，柯文哲並贈送台北市榮譽市鑰給姆西梅嘉，她也表示，姆西梅嘉非常年輕且剛當選市長，最重要的是雙方締交姊妹市已33年，兩市市長會面是重要的友好表現，「不見他還真的不禮貌」。

至於南非外交部批評姆西梅嘉違反政府支持一個中國的原則。饒慶鈺說，南非媒體對姆西梅嘉有相關報導，但今年除了姆西梅嘉造訪台北市外，還有日本橫濱市、美國鳳凰城等姐妹市來訪，和姊妹市市長會面是友好表現，且台北市是個國際化都市，一中政策不是判斷事情的根本。

饒慶鈺表示，雙邊市長會面時，南非的外交部駐華代表也在場，且一中政策不是重點，是以加強雙方市政交流為主，至於南非國內對姆西梅嘉的批評，並非雙方會面考量的因素。

饒慶鈺說，姆西梅嘉已到台北好幾天，參訪期間想要了解北市目前推行的政策，姆西梅嘉預定30日會參訪公宅、焚化爐，花博創新園區等處，「姊妹市市長難得來台北參訪，台北市一定會展現善意」。1051229

(中央社)