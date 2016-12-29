大陸紙媒分化 都市報下滑黨報上升

紙媒面臨挑戰，北京「京華時報」及上海「東方早報」都將在明年元旦停刊。一份報告指出，中國大陸的紙媒中，都市報銷售下滑最嚴重，但中共黨報則呈上升態勢。

微信公眾號「報業轉型」日前刊登了「中國報業2016發展報告」，作者為北京清華大學傳媒經濟與管理研究中心研究員陳國權。

這份報告指出，大陸報紙廣告收入近年出現「斷崖式下滑」，2015年與2011年相比，累計降幅已經達55%，今年上半年比起去年同期也下降了41.4%，反映出最大廣告主房地產和汽車市場的低迷及電商的蓬勃。

報告指出，大陸境內報紙的發行量數據「是一個謎」，但如果從報攤銷售零售點來看，世紀華文對全國70城市的監測數據顯示，2015年各類報紙的零售總量年減46.5%，其中都市報類下滑幅度最大，為50.8%，財經類報紙下降7.3%、生活類報紙下降10.8%。

同時，全國黨報的整體零售量維持穩定，時政類報紙零售微漲17.5%，但因為占比不高，對整體報業業績拉抬有限。從20個主要城市的訂閱市場來看，2015年都市報也比前一年下降了超過40%，連續訂閱多年的忠誠讀者在2015年流失最為嚴重。

報告說，黨報訂閱主要得益於國家政策支持，部分地方政府以政府購買服務的形式訂閱。由於政治環境使然，為求權威性，讀者不得不「關鍵時刻看黨媒」。

一項民意調查顯示，對重大事件、突發事故的新聞訊息管道，受訪者最信任的仍是傳統主流媒體，高達65%，而信任新媒體的只有25%。

雖然多數黨報在行政指令及公費訂閱推動下，近年發行量上升，但有效閱讀率並不高。武漢大學新聞與傳播學院對6省2500多人閱報頻率抽樣調查發現，選擇經常閱讀人民日報、光明日報等中央級黨報的僅為12.6%，地方級黨報為20.2%。

報告指出，儘管主流報業都在發展網路新媒體，但新媒體還沒找到獲利模式，收入僅占整個報業集團很小的一部分。一家晚報總編表示，2015年上半年，報紙減少的廣告達到人民幣500萬，但新媒體帶來的增量則只有20萬。

如何獲利是當前所有媒體的考驗。報告指出，不少傳統媒體開始降薪裁員，或努力多角化經營，其中最有效的是房地產。這些傳媒集團靠著黨委政府劃撥土地或給予稅收優惠，取得房地產後再租賃運用。

報告指出，在兼顧獲利和輿論方面較成功的是浙江日報報業集團。該集團在2013年收購遊戲平台，獲得的收入超過傳媒主業，浙江日報集團又試著將遊戲平台的5000萬用戶成為自身讀者，在遊戲主頁上開設新聞專區等，日訪問量平均達到550萬。1051229

(中央社)