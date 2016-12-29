台大外文系女學生 驚傳11樓墜樓

我要評比

今天晚上10左右，台灣大學外文系20歲蔡姓女學生，突然前往校內數學館11樓，接著從頂樓墜下，蔡女隨後被送往國泰醫院急救，狀況不太樂觀，警方前往頂樓搜查，並未發現遺書，只有女學生遺留的包包，現正封鎖現場調查中。

(中時)