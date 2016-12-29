義總理坦承難短期內救西雅那銀行
義大利總理簡提洛尼（Paolo Gentiloni）周四在年底記者會上表示，要挽救陷入財務困境的義國第3大銀行西雅那銀行（Monte dei Paschi di Siena）的處理程序，將要花上好幾個月的時間，言下之意，義國的銀行危機問題在短期內都難以解決。
簡提洛尼表示，政府尚未決定要對西雅那銀行提供多少資金援助，所以在決策的過程上就必須花更多時間。歐洲央行日前表示，西雅那銀行的資金缺口高達88億歐元，遠超過義國政府預估的50億歐元。
(工商)
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