3教廷認可主教出線 學者：陸釋善意

中國天主教「一會一團」今天選出新一屆領導班子，有3名教廷認可的主教進入領導層，是歷來最高；其中海門教區主教沈斌更位列副主席第一位。學者分析，北京持續向教廷釋善意。

但一會一團也強調，堅持獨立自主自辦教會原則和代表會議制度是中國天主教自尊和自信的體現，是中國天主教安身立命的根本。因此，學者認為，中共「以政領教」的立場不會退讓。

中國天主教第九次全國代表會議29日在北京閉幕。會議選舉產生了以中共官派主教房興耀、馬英林分別為中國天主教愛國會主席、中國天主教主教團主席（一會一團）的新一屆領導班子。沈斌、何澤清、楊永強等3名經教廷認可的主教也位列17人當選中國天主教愛國會、中國天主教主教團副主席。

針對會議結果，長期研究中國天主教政策的銘傳大學新聞系主任孔令信分析，3名教廷認可的主教進入領導層，是北京對日前教廷未對中國天主教第九次全國代表會議強烈批評的正面回應；而沈斌位列副主席第一位則代表他很可能成為未來中國與梵蒂岡互動的關鍵人物。

長期研究大陸宗教政策的真理大學宗教組織文化管理學系教授張家麟則對中央社表示，從這次的選舉結果可以看出，中梵未來循「越南模式」，由陸方提出主教人選，再由教廷認可的可能性極高。

但他也提到，這次僅有3名教廷認可的主教進入領導層，且這3人也同時具備大陸官派身分，雖然一方面證明中國政府有意讓教廷授權與政府認可的人選銜接，但也顯示中國政府掌控中國大陸天主教的力度並未減弱。

而針對會議結果持續強調「堅持獨立自主自辦教會原則」，孔令信認為，這是中國大陸不會退讓的底線，這也將成為中梵磋商的關鍵問題。

張家麟則認為，「獨立辦教」包含不接受外界對中國天主教會的捐款、宣教，而「自由宣教」勢必是教廷最關心的議題，教廷對這次會議結果的回應將會影響中梵磋商的結果，甚至是中梵是否建交的風向球。1051229

(中央社)