俄國伊朗深化與塔利班關係 各界憂心
俄羅斯與伊朗被控深化與塔利班的關係，引發各界憂心阿富汗恐陷入新一輪「大競賽」（Great Game）代理戰爭，這可能傷害美國支持的部隊，並將這個國家推向混亂的深淵。
莫斯科和德黑蘭當局堅稱，他們與叛亂分子接觸是為了促進區域安全，但阿富汗和美國官員對此表示極度懷疑；美阿兩國官員已對巴基斯坦在阿富汗玩兩面手法深感受挫。
長久以來與美國為敵的伊朗被控暗中援助塔利班，俄羅斯則趁著美國總統當選人川普的阿富汗政策充滿不確定性之際，破壞美國取得的進展。
美國駐阿富汗部隊指揮官（John Nicholson）最近表示，「（俄羅斯的）說辭大抵是，塔利班也是與伊斯蘭國（IS）交戰的一方」，譴責外部力量帶來的「有害影響」。
官方和叛亂分子消息人士說，俄羅斯提供軍用直升機給阿富汗部隊，同時又提供武器給塔利班。（譯者：中央社劉文瑜）1051229
(中央社)
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