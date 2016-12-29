到公車上看小丑演戲 北藝中心陪民眾跨年
台北表演藝術中心（以下簡稱北藝中心）日前場館建設工程停工，但軟體內容規畫仍不停歇，將舉辦「GOODBYE & HELLO藝術樂園」活動，與民眾共渡2016年的最後一天，表演內容包括沙丁龐克劇團的故事公車、FOCA福爾摩沙馬戲團的新馬戲雜耍等，就是要讓民眾看得精采，玩得過癮！
北藝中心尚未興建完成，近年來積極舉辦大小活動與民眾對話，像是在台北試演場的希望舞池、音樂劇工作坊、料理劇場、素人寫藝評等，都是為了拉近一般大眾和表演藝術的距離，同時也是在實驗表演藝術的更多可能性。
「GOODBYE & HELLO藝術樂園」以「遊樂園」為策展概念，聯合諸多表演團體把公園變身成藝術樂園，像是沙丁龐克劇團以公車巴士作為表演空間，推出小丑劇《小丑與藝想車廂》，編舞家董怡芬以溜冰場為舞台，透過舞蹈肢體和遊戲，讓空曠的溜冰場變成奇幻樂園。
近年興起的新馬戲團體FOCA福爾摩沙馬戲團，也將在溜滑梯、翹翹板等設施上表演。同時還有鄰近在地團隊大龍峒金獅團的演出，加上旺福樂團、A劇團等表演團隊。
表演之外，民眾也可組團參加創意造型的闖關遊戲，由無獨有偶劇團帶領大小朋友裝扮自己，和大型人偶格列佛同行在夕陽餘暉中遊行。
「GOODBYE & HELLO藝術樂園」將在2016年12月31日中午12點至下午4點半舉行，地點在迪化污水處理廠附設休閒運動公園（台北市延平北路四段200號，臺北試演場旁），詳細資訊可洽北藝中心臉書或官網查詢。
(中時)
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