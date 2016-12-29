解茄萣颱風停電事故 邱志偉爭取電力地下化

我要評比

強颱帶來的強風豪雨造成茄萣地區電力受損，圖為搶修畫面。（林雅惠翻攝）

高雄茄萣區於今年9月份曾接連受到莫蘭蒂及梅姬颱風侵襲，強颱帶來的強風豪雨造成茄萣地區電力供應嚴重受損，造成民生不便及地方經濟損失甚鉅。立委邱志偉為求日後遇天然災害造成電力受損時，能更有效的縮短維修時程，減少損失，曾於10月12日邀集相關單位共同研議如何更完善停電通報及復電維修流程，並於會中要求台電應儘速提案評估主要供電幹線地下化，以改善風災停電情形。

立委邱志偉昨日再度邀集台電高雄區營業處、高市政府養護工程處、茄萣區公所及茄萣區各里里長召開線路地下化說明會，目前台電高雄區營業處已完成茄萣區濱海路段配電線路地下化的評估規劃，預計可於107年將濱海路段全線完工。

邱志偉指出，茄萣地區濱海路位於迎風面，每逢風災常因線路不耐強風吹襲，致使配電設備受損而大規模停電，造成茄萣鄉親生活上很大的不便，且影響地方經濟產業的發展，居民的生命財產安全失去保障。因此供電線路地下化深受鄉親多年期盼，如今地下化作業即將進行，可望解決多年來的困擾，為鄉親感到高興。

台電高雄區營業處表示，目前已完成評估作業，線路地下化工程將分成兩年進行，預計於106年6月底前完成茄萣濱海路一段地下化管路工程，電氣工程預計106年12月底完成，濱海路二段、三段預估106年12月底完成管路工程，107年12月底前完成電氣工程，總計工程費用約1億1400萬元。

邱志偉表示，茄萣地區主要幹線電纜地下化即將於明年初開始動工，電纜地下化後，高雄市茄萣地區長期以來颱風停電問題，將能獲得改善，提升整體的地區防災效能，降低受風災影響造成大範圍停電情形發生。

(中時)