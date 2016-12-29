德陸鐵路線 將大幅提高運量
國營德國鐵路公司（DB）今天表示，經過1年來締造紀錄後，該公司計畫取道世界最長的鐵路線，以大幅增加通往中國大陸的貨運交通，使古代絲綢之路在現代重振。
德國鐵路公司發表聲明說，德國和中國大陸之間2016年運送的貨櫃達到4萬多個，超出前1年的3萬5000個，也是迄今鐵路的「最大貨運量」。
德國「世界報」（Die Welt）和法新社報導，德鐵董事波法拉（Ronald Pofalla）說：「這是在2020年前將貨櫃運送量擴增到大約10萬個的良好基礎。」
穿越歐亞大陸的鐵路線全長1萬到1萬2000公里，經過波蘭、白俄羅斯、俄羅斯、哈薩克和蒙古，最後在大陸若干城市靠站。
整段行程需時12到16天，是海路運貨時間的一半。
德國到中國大陸的鐵路運輸2008年開始營運，德鐵現在大陸的貨運子公司信可海空運有限公司（Schenker）僱用約5000名員工。（譯者：中央社羅苑韶）1051229
(中央社)
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