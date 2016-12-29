柏林恐攻嫌犯危險性 德反恐專家錯估

我要評比

根據報導，德國反恐專家認為雖然柏林卡車攻擊嫌犯艾姆里（Anis Amri）是伊斯蘭主義分子，還曾自願擔任自殺炸彈客，但他不太可能會發動攻擊。

「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）報導，官員也知道艾姆里與德國伊斯蘭激進組織有密切聯繫，他還曾上網查詢製作土製炸彈的方法。

關於艾姆里的最新個人資料於12月14日更新，就在他開卡車衝撞人潮擁擠的柏林耶誕市集的5天前，這份資料還包含他有8種不同身分的情報。

杜塞道夫警方認為，他是薩拉菲派和激進基本教義派分子，但他們僅將艾姆里歸類為伊斯蘭國（IS）組織的支持者。

惡名昭彰的激進分子波班S（Boban S.）在多特蒙德（Dortmund）公寓中經營宗教學校，據信是召募聖戰士的根據地，艾姆里曾經是經常造訪的常客。

然而，在評估個人有否潛在危險的8分評量表中，1分代表威脅最大，反恐專家給艾姆里5分，代表他們認為不太可能會發動攻擊。（譯者：中央社陳昱婷）1051229

(中央社)