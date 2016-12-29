余文樂戀上台妹？又有親密照流出

又有網友曝光余文樂約會王棠云新照。(取自新浪娛樂)

王棠云疑似默認戀情。(取自新浪娛樂)

港星余文樂近日傳出戀上台灣皮帶千金王棠云（舊藝名：王予柔），兩人被網友直擊在紐約某法國餐廳甜蜜共度聖誕，今（29日）又流出一張兩人在餐廳約會的新照片，只見王棠云親密依偎在余文樂身旁，舉止相當親暱。

余文樂早前因為與周冬雨在真人秀《我們相愛吧》扮演假想情侶，人氣火紅，這次與王棠云傳出新戀情，讓部分網友無法接受，選擇進攻女方微博。但就有看不過去的網友護航，留言護美「不知道為什麼這麼多人黑他，就是因為她和余文樂在一起了嗎？她很好，你們可以不喜歡她，但是請不要黑她。」該留言也獲王棠云點讚，並感動回覆「溫暖」，疑似默認與余文樂戀情。

(中時電子報)