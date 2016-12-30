贈獎：賴銘偉《鬥陣搖落去》送嚴選紅豆水

（圖／滾石唱片提供）

星光冠軍變身搖滾宮主 賴銘偉等待伯樂9年當黃小琥師弟

賴銘偉「轉性」一鳴驚人唱台語歌 蕭煌奇,謝和弦量身作嫁

改造泰國謝金燕2億點擊率舞曲成漂丿朋友歌《鬥陣搖落去》

賴銘偉獻處男跳 大跳「鬥陣舞」80女神酒井法子領銜加持

（圖／滾石唱片提供）

星光歌手化身「搖滾宮主」再出擊，歌手賴銘偉（Yuming）等待9年終於等到個人首張專輯，而且破天荒切入台語市場，以台語歌手再出發，賴銘偉害羞自己的台語唱得不是很輪轉，但把所有的情感都傾注在這張台語大碟《心內話》裡，首波主打歌《鬥陣搖落去》翻唱自「泰版謝金燕」หญิงลี（Yinglee）紅翻天的電子動感舞曲《ขอใจเธอแลกเบอร์โทร》，這首泰國神曲超K，光YouTube點擊率就幾乎大破2億次，賴銘偉把它翻成朋友逗陣的搖滾同歡歌，拍胸脯掛保證說：「歌無K，對不起咱社會。」Yuming還為拍MV獻出生平第1次的舞姿，賴銘偉《鬥陣搖落去》MV即日起已在賴銘偉YouTube官方頻道首播。

賴銘偉以星光二班冠軍之姿出道，先前與黃美珍合組「神木與瞳」聲名大噪，後來他悄悄去服了兵役，盡國民應盡的義務，也稍稍沈寂了下來。但他始終未忘記歌唱夢，在等待伯樂的過程中，持續練唱、運動，保持肺活量和體力，不但瘦了5公斤，更獲得「星光娛樂」的賞識，成為了黃小琥、蕭煌奇的師弟。在公司安排下，他搖身一變為「搖滾宮主」，改由台語路線出發。而且是新新台語歌，請到蕭煌奇、謝和弦為他量身訂做寫歌，賴銘偉自己也嘗試了寫台語歌，還向家人、親戚請益。

（圖／滾石唱片提供）

賴銘偉為了拍攝《鬥陣搖落去》音樂錄影帶，還特別學了「鬥陣舞」，在MV裡有繽紛的群舞畫面，他首跳處男舞，「真的有點害羞，但想到公司的栽培，怎麼樣我都要『搖落去』！」在《鬥陣搖落去》MV中，賴銘偉還騎著名流125載妹出遊，馬路的盡頭是遠方的台北101，相當壯觀，也象徵年輕人活力無限，努力往上爬的鬥志。賴銘偉現身南機場夜市、水果店、機車行、小吃攤等代表本土「聳又有力」的地點，搭配搖滾舞曲，整個既復古又新潮。

在《鬥陣搖落去》MV中，導演拍攝賴銘偉和夥伴們駕車出遊「趴哩趴哩」，沒想到車子真的拋錨，賴銘偉和臨演們推著車，也被導演真的剪進MV裡，最後大家在保齡球館打球，跳起了此曲精神的「鬥陣舞」，賴銘偉憨厚的外型跳起舞來，他自嘲說：「別有韻味。」特別值得一提的是，MV片頭定格在賴銘偉機車的擋泥板，內行人一看就知道，擋泥板女主角是日本八零年代偶像女神中森明菜，連日本巨星都來為賴銘偉再出發「加持」，Yuming發片一定大成功！

賴銘偉 Yuming Lai【鬥陣搖落去 Crazy with Me】Official Music Video。（影音／取自滾石唱片 ROCK RECORDS Youtube）

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活動日期：12月30日12點～1月11日12點截止

◎ 活動辦法：

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◎ 獎品：

Simply 高倍濃縮嚴選特濃紅豆水(一盒15包)

◎ 得獎公佈：1/12 中午前公布，得獎名單公布於本網頁。

◎ 領獎方式：限親領，或請親友持得獎人身分證明文件代領

2017年1月18日中午12點～1月21日下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理），前往時報大樓：「台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站）」，撥打電話(02)2308-7111轉分機2570領取。

** 未於規定時間領取，視同棄權 **

(中時電子報)