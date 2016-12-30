罕見糊狀海洛因 海關史上首次查獲

桃機海關查獲罕見糊狀海洛因，市價高達7000萬元。(范揚光翻攝)

台灣緝毒史上首見的糊狀海洛因。(范揚光翻攝)

運毒手法日新月異，桃園機場海關28日查獲大批樹脂糊狀海洛因，並當場逮捕涉嫌運毒的范姓男子，罕見的糊狀海洛因更是台灣緝毒史上首次查獲。

海關表示，這批海洛因分裝在4盒共24個燕窩玻璃瓶中，並偽裝成燕窩禮盒企圖掩人耳目。由於製作精細，在例行的入境託運行李X光檢查都沒有被發現異狀；所幸透過事前情資掌握，海關早已鎖定目標范嫌並仔細攔查其託運行李，才沒有讓這批毒品流入境內。

范嫌偵訊時坦承，是受販毒集團以新台幣30萬元的代價，將這批毒品從金邊帶回台灣；更令人訝異的是，范嫌稍晚接受調查局偵訊時供稱，自己還吞了60多顆用保險套包裹的海洛因。雖然數量難以置信，但偵辦人員仍不敢大意，將他帶往醫院觀察並等待這些毒品自然排出。

雖然安檢人員當日無法以X光機發現這批毒品，還好權責所屬的海關根據情資成功攔截人贓俱獲；但是販毒集團不斷創新的運毒方式也考驗海關緝毒的能力和智慧。

(中時)