傳以色列總理尼坦雅胡將遭刑事調查
以色列媒體今天報導，以色列檢察總長已決定下令針對總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）展開刑事調查，且警方很快就會訊問尼坦雅胡。
以色列司法部和警方不願置評。但警方發表聲明稱，將會於「適當時機」針對此事告知大眾，並提醒指出媒體的報導內含揣測。
以色列媒體先前報導稱，這項調查涉及貪污嫌疑。
第10頻道電視台（Channel 10）報導說，檢察總長曼德爾布利特（Avichai Mandelblit）已授權警方展開刑事調查。
第10頻道電視台和其他以色列媒體報導稱，警方將會訊問尼坦雅胡。
檢察總長曼德爾布利特曾於7月下令，針對涉及尼坦雅胡的未特定事務展開初步檢視。官方未披露有關這項初步檢視性質的細節，尼坦雅胡則一再否認有任何違法情事。1051230
(中央社)
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