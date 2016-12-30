國道1號南下56公里處車禍 1傷者無呼吸、心跳反應

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國道1號南下56公里處29日23時許發生車禍，1名傷者受困車內，送醫時已無呼吸、心跳反應。(賴佑維翻攝)

國道1號南下56公里處29日23時許發生車禍，1名傷者受困車內，送醫時已無呼吸、心跳反應。(賴佑維翻攝)

國道1號南下56公里處29日深夜發生車禍，桃園市消防局23時49分接獲報案，到場後發現為1輛大貨車與自小客車車禍，其中後方自小客車駕駛受困車內，經搶救後消防人員30日00時12分將傷者救出，但已經無呼吸、心跳反應，趕緊送往衛福部桃園醫院急救。

桃園市消防局表示，接獲報案後由第1大隊中路分隊出動，並給予傷者頸圈長背板固定、LUCAS、強心針後送醫。

(中時)