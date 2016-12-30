MLB》克魯伯飆火球屠狼？真相大白

印地安人賽揚強投克魯伯，控球精準，意外成了保命武器。(美聯社資料照)

(02:16更新 加入藍迪強生真實故事)大聯盟近期出現新傳說？美媒報導，印地安人賽揚強投克魯伯(Corey Kluber)耶誕夜在家中後院遇上土狼，克魯伯以四縫線速球丟向土狼肋骨，殺死了牠，才安然脫身。不過，克魯伯對此澄清，狼還活的好好的。

克魯伯表示，當時土狼在他家門前踱步，他朝土狼丟擲棒球，受驚嚇的土狼立即逃離，消失在黑暗中，但他確信土狼還活著。土狼保住性命，但讓很多人想起「大個」藍迪強生(Randy Johnson)的故事。

那是在2001年3月某場比賽，藍迪強生以快速球打爆恰好飛過的鴿子，結局是鴿子傷重不治。當時捕手描繪的很傳神，「我等著球進手套，但一瞬間看到有東西爆炸。那真的太瘋狂了，瞬間只留下羽毛在空中飛。」

(中時電子報)