嘉惠澎科大學子 遠東航空頒發百萬獎學金
遠東航空公司為獎勵優秀澎科大學子，昨（29）日上午由總經理黃宋丞代表遠航董事長張綱維至澎科大海科大樓國際會議中心，頒發優秀學生獎學金每人1萬元，共有100名學生受獎。澎科大校長王瑩瑋致贈感謝狀表達感謝之意，希望透過傑出魅力企業頒發獎學金，鼓勵澎科大學子奮發向上、勤學不倦。
黃宋丞表示，張綱維曾就讀馬公國小，一直視澎湖為第二故鄉，因此秉持企業回饋鄉里的一片愛心，長期在離島公益活動上不遺餘力，長時間與公益團體合作，例如，基督教救助協會、兒福聯盟、喜憨兒基金會、家扶中心等公益團體。
除此之外，對於離島小朋友棒球訓練環境設備不足，遠東航空去年更贊助新台幣100萬推廣澎湖棒球運動，同時更關心教育與文化事業，因而提撥獎學金獎勵優秀學生，期勉獲獎學生能安心於課業，更期許同學們未來有能力時，也能回饋社會。
澎科大校長王瑩瑋則表示，非常感謝張綱維對澎科大學子的獎勵，希望藉由獎學金獎勵優秀學生積極求學，努力向上，同時期勉學生們要尊師重道及感恩社會大眾的愛心，更要努力認真學習，注重品德教育，長大後回饋社會，樂於助人。
(工商)
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