川普稱 將創造8千工作回美國

我要評比

川普表示近期會帶8000個工作回美國。(圖片取自美聯社)

美國準總統川普還沒上任，卻一直秀政績，他表示電信集團斯普林特公司（Sprint）與美國衛星公司OneWeb將會把8000個工作機會帶回美國，川普強調這都是因為他當選總統才使然。

川普對媒體表示：「我剛從斯普林特高層得知，他們會把5000個工作帶回美國，他們要從其它國家撤回這些工作。」

軟銀集團創辦人孫正義曾在這個月初宣布，將在美國投資500億美元，創造5萬個工作機會，而軟銀集團還有Sprint公司82%的股份，軟銀投資案是否與此有關，尚無法得知。

另外，軟銀集團（SoftBank）預計要投資OneWeb 12億美元，生產低成本衛星，預計可創造出3000個工作崗位。

(中時電子報)