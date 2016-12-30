伊拉克政府軍恢復對摩蘇爾IS攻擊

伊拉克政府軍今天恢復對摩蘇爾市（Mosul）伊斯蘭國（IS）的攻擊行動，並且宣布摩蘇爾東部的攻擊行動進入新階段。

雖然伊拉克政府軍的精銳部隊自從10月17日展開大規模軍事行動以來，已占領了摩蘇爾東部某些地區，但IS仍盤據在摩蘇爾西部。

伊拉克安全首長說，已攻佔了多個地區，並且可以在街道上見到許多IS戰士的屍體，無人機所拍攝的畫面也顯示，IS正在撤退。

政府軍奪回摩蘇爾將對IS形成重大打擊。

伊拉克反恐部門高級官員艾阿塞迪（Abdulghani al-Assadi）說：「第2階段解放摩蘇爾左岸的行動已經展開，我們的部隊已開始向艾可茲（Al-Quds）地區挺進。」（譯者：中央社簡長盛）1051230

(中央社)