NBA》籃網總管：只討論林書豪 對他不公平
(04:23更新 加入總教練艾金生說法)拉傷左大腿的林書豪29日未隨隊征戰芝加哥，籃網以99比101不敵公牛。正當媒體聚焦在「豪哥」傷勢，籃網總管馬克斯(Sean Marks)為林書豪緩頰，認為他承受太多壓力了。
「我認為一直討論林書豪的重要性，對他並不公平。因為那會讓他承受巨大的壓力，尤其先前傷癒歸隊後。」馬克斯說：「但我們都知道林書豪的鬥志高昂。」豪哥上次受傷缺陣16場，籃網苦吞12敗。
籃網總教練艾金生(Kenny Atkinson)說：「我已經和林書豪談過，他非常失望。但我覺得他沒有喪志，這是其他球員很好的機會。」籃網昨在最後時刻才被公牛絕殺，以2分輸球，艾金生表示，「我認為這是團隊努力的結果，這就是我們要做的。」
(中時電子報)
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