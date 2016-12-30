德國釋放原先疑涉柏林卡車攻擊案嫌犯
德國聯邦檢察官辦公室發言人今天說，當局已釋放1名突尼西亞籍男子，他因被疑為涉及上週柏林耶誕市集卡車攻擊案而被捕。這起攻擊案造成12人喪生。
路透社報導，德國檢方發言人柯勒（Fruke Koehler）說：「進一步的調查顯示，這名被捕的男子不可能是主嫌艾姆里（Anis Amri）的聯絡人，所以我們將他釋放。」
調查人員原先發現，艾姆里的電話中存有這名40歲、突尼西亞籍男子的行動電話號碼。
這名發言人說，艾姆里在卡車內使用的槍與他在米蘭（Milan）與義大利警方交火的槍屬於同一口徑。但還需要進行更多的測試才能夠確定是否屬於同一把槍。
發言人並且表示，卡車當時在撞擊市集7、80公尺後，自動剎車系統發揮功能，剎住車子，避免造成更多的傷亡。（譯者：中央社簡長盛）1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。