杜特蒂稱美大使是間諜 聯手CIA趕他下台

菲律賓總統杜特蒂稱美國派來菲國的歷任大使都是間諜。(圖片取自美聯社)

菲律賓總統杜特蒂自上任以來就對美國很有意見，最近他又聲稱美國派來菲律賓的歷任大使根本就是間諜，甚至還聯合中情局(CIA)，想盡辦法想把他趕下台。

日前菲律賓媒體報導，美國前駐菲律賓大使古德伯格（ Philip Goldberg）和美國聯手策劃如何把杜特蒂趕下台，還擬定一份「削弱杜特蒂計畫」呈報給美國國務院，不惜運用社會、經濟、政治和外交等手段將杜特蒂趕下台，更呼籲菲律賓當局對此陰謀進行調查

對此菲律賓總統杜特蒂回應，他相信美國多數派駐他國的大使都曾干涉他國內政，甚至是間諜，還與美國中情局（CIA）有掛勾，杜特蒂強調自己會努力打拼政績，並且與那些想逼他辭職、趕他下台的勢力較量一番。

(中時電子報)