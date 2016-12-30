不爽俄干預總統大選 歐巴馬驅逐35名外交官
歐巴馬先前指控俄羅斯利用駭客干預美國總統大選，雖然俄羅斯矢口否認，但歐巴馬為了報復，於今日宣布驅逐35名俄羅斯駐美外交官，要求他們在72小時內離開美國，並關閉俄羅斯兩棟分別位於紐約及馬里蘭州的建築物，懷疑被用於情報活動。
歐巴馬表示，俄羅斯駭客行為有違國際規範損害美國利益，美國已多次私下和公開向俄羅斯政府做出警告 ，現在只是採取必要而恰當的回應。歐巴馬說：「我已經下令採取許多的行動，以回應俄羅斯政府對美國官員的侵略性騷擾，以及針對美國大選的駭客行動。」
他強調所有美國人都應該警惕俄羅斯的行動，將會有更多針對俄羅斯的制裁措施，也呼籲盟國對抗俄羅斯干預民主的行為。
據了解，這些被驅逐的35名外交官是俄羅斯聯邦安全局（FSB）和總參謀部情報總局（GRU）的情報人員，分別來自駐華府大使館和駐舊金山領事館，被要求與家眷在72小時內離開美國。預料這波制裁行動勢將在川普就任總統前引發美、俄之間的緊張情勢。
(中時電子報)
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