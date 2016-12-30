美眾院議長萊恩：歐巴馬對俄制裁太晚

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美國眾議院議長萊恩（Paul Ryan）今天說，俄羅斯「一貫尋求破壞」美國利益，歐巴馬政府今天宣布對俄制裁措施來得太晚。

不過萊恩在聲明中說：「雖然歐巴馬政府今天的這項行動來得太晚，但卻不失為終止8年來對俄政策失敗的適當方法。」

路透社報導，萊恩說：「此舉成為歐巴馬政府沒有效果的外交政策的重要例子，這些外交政策在世人的眼中被認為是美國示弱。」（譯者： 中央社簡長盛）1051230

(中央社)