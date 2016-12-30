NBA》2016 10大球員 CP3壓哈登 厄文上榜
(06:31更新內文)再過幾天，就要告別2016年，ESPN.com 稍早公布今年10大球員，有別於例行賽MVP，此排名是針對球員2016年整體表現來評斷。前3名依序為詹姆斯、柯瑞和杜蘭特，韋斯布魯克第4，「CP3」保羅第5，哈登第6，厄文第8。
2015年10大球員，榜首是柯瑞，其次是詹皇。今年排名逆轉，主因詹姆斯在6月總冠軍賽，率隊在1勝3敗絕地逆轉。去年未進榜的杜蘭特，今年是里約奧運美國男籃得分王(場均19.4分)，帶隊拿到金牌；2016~17賽季，杜蘭特是勇士表現最好的球員，名列第3。
第4名是韋少，他在2016年締造不可思議的30次大三元。第5為保羅，今年控衛的勝利貢獻值，保羅達到11.3，只輸柯瑞(14.3)；且CP3本月11日締造驚人的20分20助攻0失誤。
2016上半年，差勁防守讓火箭拿到第8，季後賽首輪就出局，拖累哈登排名。哈登新季改打控衛，場均11.9助攻，聯盟第一，火箭也找回競爭力；哈登排第6。第7為馬刺前鋒里歐納德，他是2015~16賽季最佳防守球員、NBA年度第一隊。
去年沒進榜的厄文，今年總冠軍第7戰，飆進致勝3分球，助騎士奪冠；以先發控衛之姿，齊力幫美國男籃摘下奧運金牌；厄文名列第8。
第9為卓雷蒙格林，他是2015~16年第二隊成員、奧運金牌。第10為「浪花弟」克雷湯普生，他在西區冠軍戰第6場，命中11個3分球，寫下新猷；本季對拓荒者一戰，出賽29分鐘拿到嚇人的60分，技驚四座。
(中時電子報)
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