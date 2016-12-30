2017香港跨年倒數煙火匯演！600秒燈光秀熾熱維港
再過沒多久，就要告別2016迎向2017了！計畫好要到哪跨年嗎？除必看的台北101煙火，其實到香港跨年度假也是不錯的選擇！將於12月31日晚上於維多利亞港及港島區多幢建築物舉行。今年的匯演將延長至十分鐘（600秒），內容包含煙花、煙火、音樂及燈光等豐富元素，要讓遊客眼睛發亮，在聲光絢爛的煙火秀迎向充滿希望的2017。
由香港旅遊發展局主辦、中國銀行(香港)有限公司冠名贊助的「中銀香港2017香港跨年倒數」活動除有精彩表演外，並發放「六星連環」、「蝴蝶飛舞」及「海中禮炮」等多款全新煙火圖案。海面上也將首次加入特別的燈光效果，將為今年度的煙火匯演增添歡樂氣氛。此外，港旅局將於跨年匯演前於尖沙咀舉辦街頭派對，邀請藝人嘉賓與大家同歡，一同迎接倒數。
當晚約10時，在尖沙咀碼頭一帶（近星光行）將先上演街頭派對，邀請多位藝人嘉賓呈獻表演。晚上11時過後，6座位於港島的建築物，包括長江集團中心、中信大廈、海港中心、夏慤大廈、金鐘道政府合署及稅務大樓，將會每隔15分鐘，於樓頂發送象徵不同意義的「許願流星」煙火，讓旅客和市民許下新年祝願。而在為時約十分鐘的匯演後，維港海面上還會繼續散發靈感來自北極光的特別燈光效果，為匯演劃上完美的句號。
民眾當晚可於港九多處觀賞匯演，最佳觀賞位置包括：尖沙咀海濱花園、香港文化中心露天廣場的沿海一帶、中環新海濱、中環9號和10號碼頭一帶及灣仔金紫荊廣場。
由香港旅遊發展局主辦、中國銀行（香港）有限公司冠名贊助的「中銀香港2017香港跨年倒數」活動，將於12月31日晚上於維多利亞港及港島區多幢建築物舉行。今年的匯演將延長至十分鐘，內容包含煙花、煙火、音樂及燈光等豐富元素，並發放「六星連環」、「蝴蝶飛舞」及「海中禮炮」等多款全新煙火圖案。
海面上也將首次加入特別的燈光效果，將為今年度的煙火匯演增添歡樂氣氛。此外，港旅局將於跨年匯演前於尖沙咀舉辦街頭派對，邀請藝人嘉賓與大家同歡，一同迎接倒數。
當晚約10時，在尖沙咀碼頭一帶（近星光行）將先上演街頭派對，邀請多位藝人嘉賓呈獻表演。晚上11時過後，6座位於港島的建築物，包括長江集團中心、中信大廈、海港中心、夏慤大廈、金鐘道政府合署及稅務大樓，將會每隔15分
鐘，於樓頂發送象徵不同意義的「許願流星」煙火，讓旅客和市民許下新年祝願。而在為時約十分鐘的匯演後，維港海面上還會繼續散發靈感來自北極光的特別燈光效果，為匯演劃上完美的句號。
民眾當晚可於港九多處觀賞匯演，最佳觀賞位置包括：尖沙咀海濱花園、香港文化中心露天廣場的沿海一帶、中環新海濱、中環9號和10號碼頭一帶及灣仔金紫荊廣場。歡迎大小朋友來香港一遊，除賞絢爛煙火外，也能品嚐香港美食、逛逛老街，來Disney一遊，用旅遊記憶為自己的2017年揭開美好序幕！
(中時電子報)
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