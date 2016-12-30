冷氣團減弱 各地清晨氣溫仍偏低 注意局部短暫雨

氣象局預計北部、南部及東半部白天高溫會回升至２０至２３度，中部則可至２５度，會比昨天回暖一些。(本報系資料照)

今（３０）日大陸冷氣團持續減弱，但各地清晨氣溫仍低，西半部及宜蘭觀測到的低溫大多介於１４到１６度間，花東約１７、１８度，最低溫是嘉義的１３.４度，預計北部、南部及東半部白天高溫會回升至２０至２３度，中部則可至２５度，會比昨天回暖一些。

根據中央氣象局資料顯示，降雨方面，隨著南方水氣逐漸減少，風向由東北風轉為東北東風，降雨偏向迎風面的基隆北海岸、大臺北東側及宜、花、東地區，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲天氣，降雨機率偏低。

而週六（３１日）白天溫度持續回升，逐漸變得較溫暖而舒適，中南部高溫２８度左右，其他地區高溫約２１至２５度，但清晨夜晚天氣仍偏涼，各地低溫約１６至１９度；跨年夜在氣溫上仍有涼意；降雨方面，要注意東半部地區、大臺北東側及基隆北海岸雲量仍多，局部地區有短暫雨的可能，其他地區則是多雲到晴。

另外，氣象局提醒，由於東北風強勁，沿海、空曠地區及外島易有９到１０級的強陣風，海面上的風浪也大，到海邊活動或是從事海上作業請特別注意安全。

空氣品質方面，今天高屏地區AQI對敏感族群不健康，其他及離島良好至普通(PM2.5)。

(中時電子報)