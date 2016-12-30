俄回應美制裁： 受夠駭客指控 美也將獲得報應
俄羅斯政府在美國今宣布因俄駭客介入美國選舉而實施新制裁後，表示這是對美俄關係最後一擊、兩國關係已幾近全毀。俄外交部發言人說，莫斯科已經了受夠駭客指控，必定會對美對俄採取的不友善舉動有所回應。
今任期即將結束的美國總統歐巴馬(Barack Obama)動用行政命令，驅逐35名俄羅斯駐美外交官，並關閉紐約市和馬里蘭州兩棟俄羅斯政府機構。
根據商業內幕(Business Insider)報導，發言人札哈諾娃(Maria Zakharova)說，俄羅斯已受夠了駭客指控，但這指控仍舊從美國政府最高層開始持續散播。她說歐巴馬政府半年前為了要幫助其支持的候選人贏得11月總統大選而開始散播這項指控，但在未能獲得其想要的結果後，為了為其失敗找藉口才會如此報復美俄關係。
美國情報單位兩個月前開始認為俄羅斯政府指使駭客，對美國國民和政治機構發動一連串駭客攻擊，並且相信只有俄羅斯最資深的官員才有權發動這些攻擊。美國中央情報局認為，俄羅斯駭客侵入民主黨全過大會員工的信箱時，有一非常明確的目的。前白宮幕僚長、前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)的競選幕僚長John Podesta說，這個目的就是要讓紐約富豪川普(Donald Trump)當選。
札拉諾娃表示美國政府的指控毫無證據，並表示俄羅斯將還以顏色，例如對駐俄的美國外交官等。她指出，歐巴馬政府可能不在乎新制裁對美俄關係未來的影響，但歷史將不會輕易饒恕他。
(中時電子報)
文章來源：Russia responds to US sanctions: 'If Washington takes new hostile steps, it will receive an answer'
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