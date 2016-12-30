公用事業漲幅抵銷金融股跌幅 美股持平

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彭博報導，由於申領失業救濟金人數在過去4週中第3週下滑，且公用事業股股價上揚抵銷了金融類股的下跌，美國主要股市約略持平，只有微幅漲跌。

道瓊工業指數跌13.90點或0.07%，報19819.78點。

以科技類股為主的那斯達克指數跌6.466點或0.12%，報5432.090點。

標準普爾500指數跌0.66點或0.03%，報2249.26點。

費城半導體指數漲0.1134點或0.01%，報921.2019點。（譯者：中央社簡長盛）1051230

(中央社)