美眾院議長稱歐巴馬對俄制裁太晚

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歐巴馬今日宣布驅逐35名俄羅斯駐美外交官，要求他們在72小時內離開美國，引起俄羅斯反彈。(圖片取自美聯社)

歐巴馬今日宣布驅逐35名俄羅斯駐美外交官，要求他們在72小時內離開美國，引起俄羅斯反彈更聲稱將會回應美國的任何敵意舉動。對此美國眾議院議長萊恩（Paul Ryan）贊同歐巴馬此項行動，更表示歐巴馬政府今天宣布對俄制裁措施來得太晚。

萊恩表示俄羅斯一向喜歡破壞美國利益，他說：「雖然歐巴馬政府今天的這項制裁來得太晚，但不失為終止8年來對俄羅斯政策失敗的適當方法。」

而俄羅斯外交部官員多格夫（KonstantinDolgov）聲稱，美國宣布的對俄制裁新措施會產生不良後果，傷害美、俄雙邊關係的修復。

(中時電子報)