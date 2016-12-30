圍爐換口味 五星日式年菜「層藝」十足

香格里拉台北遠東國際大飯店館內日本料理廳〈ibuki by TAKAGI KAZUO 〉，今年也有日式外帶年菜〈御節料理〉。(圖／台北遠東國際大飯店)

台北福華飯店的〈三層日式開運年菜〉，可供4人分享，每套5800元。(圖／台北福華飯店)

台北福華飯店的〈三層日式開運年菜〉用料豐富，第一層就有龍蝦、紅白魚板、伊達卷、錦玉子、鰊魚卵、蜜黑豆、鮮蝦羽子板。(圖／台北福華飯店)

台北老爺酒店的〈日式祈福外帶年菜〉，也是用三層盒盛裝，第一層為甜口菜式，第二層寓意吉祥，第三層則放大菜。(圖／台北老爺酒店)

台北晶華酒店B3〈三燔本家〉推出的〈日式火鍋集〉，4人份6888元。(圖／台北晶華酒店)

台北晶華〈三燔本家〉的〈日式火鍋集〉，涮料除了加拿大冷凍干貝、文蛤、鮑魚與廣島生蠔，還有兩尾螯龍蝦。(圖／台北晶華酒店)

吃膩了中式年菜想換換口味，除了可選購觀光飯店異國餐廳主廚設計的西式單點外帶年菜，香格里拉台北遠東國際大飯店、台北福華飯店與台北老爺酒店等，館內設有日本料理餐廳的國際觀光飯店都有推出日式年菜供民眾選購。而台北晶華酒店館內〈三燔本家〉餐廳則推出可外帶的頂級高檔〈日式火鍋集〉，讓民眾在家圍爐，享受不一樣的年夜飯。

中國人過年過的是農曆年，日本人過年則過陽曆年，也就是元旦。中國人過年吃年夜飯，日本人過年則是吃「御節料理」。按傳統，日本人會在12月31日除夕夜將「御節料理」先製作完成，再於1月1日正月假期時享用。 而日本「御節料理」通常會以三層的精美漆器盒盛裝，菜餚亦會寓意吉祥且做工繁浩，吃食時逐層享用，賞心悅目且豐盛飽足，是為「幸福的緣起」。

日本年菜中，鯛魚銀亮、紅白交錯的色澤與發音，在日本傳統習俗中有「恭賀新喜」的涵義。「子持昆布」則是以魚卵搭配昆布，象徵「多子多孫」的祝福之意。蝦子代表「長壽」，因蝦子烹調後彎曲的形狀，就好像老人的背脊微彎。

栗子和蛋做的料理，因為顏色金黃，可「招財進寶」。日文中辛苦工作或用功讀書的人，發音如豆，多吃黑豆，代表新的一年工作、讀書都將有成就。昆布日文發音類似快樂，多吃昆布快樂就多一些。魚板因為紅、白二色，代表來自神明的祝福。所以日本年菜通常都有這些食材。

台北老爺酒店〈中山〉日料餐廳的〈日式祈福外帶年菜〉，訂價8800元，內容豐盛且高檔。三層餐盒另有講究，第一層大多放甜口菜色，代表新的一年能夠甜甜蜜蜜，其中有：龍蝦、鮑魚、黑豆、栗子、梅花紅蘿蔔。。第二層則擺放吉祥寓意食材，象徵喜氣神聖，內容有?魚卵、紅喉魚西京燒、昆布卷、芝煮明蝦、紅白魚板、櫻麩、白芝麻牛蒡。第三層大多擺放豐盛菜色，期望能帶來豐收富足的一年，內有：明太子蓮藕、伊達卷、小魚佃煮、紅白膾、紅酒無花果、香菇旨煮、柿餅。

台北福華飯店〈海山廳〉推出的三層日式開運年菜訂價5800元，可供4人享用，第一層內為龍蝦、紅白魚板、伊達卷、錦玉子、?魚卵、蜜黑豆、鮮蝦羽子板。第二層有鮭魚味噌燒、松風雞肉、花蓮藕、栗子金漿、昆布卷、鰆魚柚香燒、紅白蘿蔔甜醋漬、燻鮭魚奉書卷、燻鴨肉。第三層 綜合蔬菜煮物、牛蒡煮物、有馬山椒煮香魚、煮鮮蝦、煮九孔、香菇釀魚漿、豆腐飛龍頭。

台北福華飯店與老爺酒店的日式年菜都用三層方盒盛裝，香格里拉台北遠東國際大飯店的日式〈新春賀年御膳盒 〉則是圓盒，訂價5888元可供2至3人享用。御膳盒中裝滿了各式「新春願望」。多款「卷」類的美味如厚燒蛋卷、昆布漬比目魚卷、牛肉鬆萵苣卷壽司等，象徵著古代的書冊，寓意來年能「增長知識、開智慧」。還有以鮮魚高湯、薄口醬油、海鹽和清酒製成的煮汁料理，清爽鮮甜並重的鮑魚脂煮，則有著祝賀「長命百歲」的吉祥意涵。象徵多子多孫的鯡魚卵，則是以清酒、味醂、高湯等醬料所醃漬半天以上所製成，口感鮮甜彈口。

台北遠東的日式〈御膳盒〉中其它菜餚還有用日本進口食材料理的燒鱈場蟹襯海膽、軟殼蟹卷壽司、鮑魚旨煮、燒烤筍子、昆布漬比目魚卷等特色年節料理。

台北晶華酒店〈三燔本家〉餐廳推出的〈三燔日式火鍋集〉，湯頭鍋底標榜師承自日本135年老店〈柿安〉，主廚選用老母雞熬煮約48小時、待其冷卻後將浮於上層的油脂仔細去除、再將北海道的日高昆布加入浸泡出味後，過濾出清澈、淡雅鮮香的高湯。涮料則有：綜合海鮮皿(螫龍蝦2隻、加拿大冷凍干貝4顆、文蛤4顆、鮑魚4顆、廣島生蠔4顆)，綜合野菜皿(山春菊、蔥段、玉米、大白菜、美白菇、香菇、鴻禧菇、板豆腐、金針菇、蒟蒻、蝦漿)，以及美國頂級去骨牛小排360公克和台灣梅花豬360公克。

〈三燔日式火鍋集〉為涮料準備的醬料也是日本老師傅傳授，其中胡麻醬是選用日本二重羽的胡麻製作，香氣獨特。橙醋醬則是用日本白菊醋以及每日現榨的金桔汁和柳橙汁按特定比例調製。

(工商)